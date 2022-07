"Eine neue Burg für unseren Spielplatz im 'Stempes'" heißt ein Crowdfunding Projekt mit der VR Bank Bad Kissingen, das eine Elterninitiative gestartet hat, um den Spielplatz vor dem Aus zu retten. "Meine kleine Lotta hat fast geweint, als die städtischen Bauarbeiter auch noch das Seilkarussell abgebaut haben" erzählt Kathrin Heilmann, die in der Hans-Sachs-Straße wohnt. Sie hat Verständnis dafür, dass unsicher gewordene Geräte abgebaut werden müssen, aber dass die Stadt plant, den Platz ganz aufzulösen, das kommt nicht gut an, meint auch Franziska Grieshober.

Zusammen mit Lena Back haben die Mütter eine Elterninitiative ins Leben gerufen, um Spenden für eine Neugestaltung des beliebten Spielplatzes am "Stempes", wie die Hans-Sachs-Straße im Dorf genannt wird, zu sammeln. Dazu ist das Crowdfunding gestartet worden, dessen Ertrag der Stadt zur Finanzierung des Vorhabens zur Verfügung gestellt wird.

Beliebter Treffpunkt

Dabei liegt der Spielplatz geradezu ideal. Abseits des Verkehrs, aber gut erreichbar. Die Nachbarn fühlen sich nicht gestört, weil Büsche und Bäume nicht nur Schatten, sondern auch Schall- und Sichtschutz spenden. Es fließt sogar ein kleines Rinnsal als Attraktion, an dem mit Vorliebe Sandschäufelchenhohe Dämme gebaut werden. Auf der Bank mit kleinem Tisch trifft man sich gerne.

Das haben die engagierten Mütter an verschiedenen Stellen der Stadt bereits vorgetragen, ohne entscheidend voranzukommen. Jetzt haben sie das Heft des Handelns in die Hand genommen, um das Signal zu senden: "Wir beteiligen uns an den Kosten". Man ist bereits auf einem guten Weg, 5000 Euro zu sammeln und hofft, dass die Stadt den Betrag dann verdoppelt und der Spielplatz nicht aufgegeben werden muss. Das Burgmotiv ist keine so schlechte Idee, gibt es doch eine Sichtschneise zu Burg Botenlauben vom Spielplatz aus, die Straße ist nach dem mittelalterlichen Dichter Hans-Sachs benannt, der Heimatverein spielt bevorzugt Stücke des Nürnberger "Poeten und Schuhmacher dazu" und mit Rolf Grieshober hat sich ein aktives Vereinsmitglied als Projektstarter zur Verfügung gestellt.

Spendeninfo

Unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/eine-neue-burg erhöht die VR-Bank jedes Funding ab zehn Euro um einen Festbetrag von zehn Euro. Die Finanzierung läuft bis zum 31. August 2022. Je mehr Geld zusammenkommt, desto größer kann die Burg werden, hoffen Kinder und Eltern: Eine Hängebrücke würde gut passen, ein Turm mit Rutsche wäre schön... Das Spendenkonto ist auch ohne Giro Code unter IBAN DE33660600000000137749 bis zum 25. August 2022 geöffnet.