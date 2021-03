Die zweite Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen soll am Samstag, 25. September, in der Wandelhalle stattfinden.

"Die Wirtschaftsjunioren haben sich als Veranstalter lange Gedanken dazu gemacht, ob die Jobmesse aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens überhaupt als Präsenzveranstaltung stattfinden soll", so Sebastian M. Bünner, Vorstandsmitglied und Kreissprecher des Bad Kissinger Juniorenkreises. "Aber die durchgeführte Online-Umfrage bei den Unternehmen aus dem Landkreis Bad Kissingen haben uns eindeutig gezeigt, dass diese erstens Interesse an einer Präsenzmesse haben, und zweitens trotz der aktuellen Situation Fachkräfte suchen", heißt es in der Pressemitteilung der Wirtschaftsjunioren.

Live-Übertragung im Internet

Dennoch wird 2021 einiges anders sein als bei der ersten Jobmesse im Oktober 2019. Neben dem umfassenden Hygienekonzept und einer digitalen Einlasskontrolle wird ein hybrides Veranstaltungskonzept erarbeitet. Neben der Messe vor Ort haben interessierte Personen die Möglichkeit, sich via Live-Übertragung im Internet ganztags über die Jobmesse und deren Aussteller vom heimischen Sofa aus zu informieren. Wie bereits bei der Messe 2019 werden auch die Jobwall sowie verschiedene Fachvorträge und Workshops angeboten. Zudem soll es wieder die Möglichkeit eines Bewerbungs-Checks geben. "Wir sind gerade noch mitten in der Planungsphase" berichten Eva Kirchner und Bernadette Köth, die Teil des Orgateams 2021 sind. "Unser Ziel ist es, bis Ende März alles so weit vorbereitet zu haben, dass interessierte Aussteller sich ab dem 1. April für die Jobmesse anmelden können."

Weitere Infos

Wer nichts verpassen möchte, hat die Möglichkeit, über die Social-Media-Kanäle der Jobmesse Bad Kissingen oder über die Website www.jobmesse-kg.de immer auf dem Laufenden zu bleiben.