"Wenn eine Tradition einschläft, wacht sie nicht mehr auf. Das wäre doch jammerschade", dachte sich Louis Pörtner (17), seit fünf Jahren Organist in der Kleinbracher Kirche.

Wegen der kompletten Ausgangssperre während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte man auf den Osterschmuck in der Kleinbracher Straße verzichten müssen. Mit Sabine und Karl-Heinz Hanft sowie Kerstin Böse fand er nun Unterstützung. Wegen der Corona-Hygieneregeln bastelten sie getrennt in drei Haushalten die Girlanden aus bunten Eiern, mit denen der Organist dann den vom städtischen Servicebetrieb schnell von seiner Winterverkleidung befreiten Brunnen nahe der Kirche schmückte. "Es war uns wichtig, in diesem Jahr die Tradition wieder aufzunehmen", begründete Pörtner diese in acht Arbeitsstunden abgeschlossene Privatinitiative.

Inzwischen erreichten ihn begeisterte Rückmeldungen einiger Mitbürger. Selbst 85-jährige Senioren wissen nicht, wann ihr Dorfbrunnen zum ersten Mal geschmückt wurde. Sie erinnern sich nur, dass er bereits in ihrer Kindheit immer zu Ostern dekoriert war.