Das Blutspenden in Bad Kissingen und Hammelburg ist jetzt noch bequemer. Zur Einhaltung vorgeschriebener Corona-Maßnahmen und zur Vermeidung längerer Wartezeiten bietet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bereits seit Januar in Bad Kissingen sowie ab April auch in Hammelburg allen Spendern die Möglichkeit, zum jeweiligen Monatstermin schon vorab online den individuell gewünschten Zeitpunkt verbindlich zu reservieren.

Auch für Erstspender

"Blutspenden werden immer benötigt", weist Ehrenamtskoordinator Robert Weber auf deren Notwendigkeit auch in Pandemie-Zeiten hin. Deshalb sind freiwillige Blutspenden auch trotz corona-bedingter Einschränkungen erlaubt und sogar von Ausgangsverboten ausgenommen. Doch um in diesen schwierigeren Zeiten die Möglichkeit zur freiwilligen Blutspende aufrecht zu erhalten, bedarf es unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygiene-Maßnahmen auch im Außenbereich, zu denen vor allem die Abstandsregelung gehört, sorgfältiger Planung.

Zur Vermeidung längerer Wartezeiten testet der BRK-Kreisverband gemeinsam mit dem Blutspendedienst (BSD) seit einiger Zeit die mobile Blutspende mit verbindlicher Terminreservierung. Weber: "Unsere bisherigen Erfahrungen in der stationären Blutspende zeigen bereits eine deutliche Verbesserung im Ablauf. Die Terminierung wird von Spenderinnen und Spendern sehr gut angenommen." Schon seit Januar ist die Online-Reservierung eines festen Termins am jeweiligen Blutspendetag in Bad Kissingen möglich. Ab April wird dieses Angebot auf den Raum Hammelburg ausgeweitet.

Unter dem Link www.blutspendedienst.com/BadKissingen reservieren Interessenten unter Angabe ihres Namens und ihrer Spendernummer oder mit dem Login ihres Spenderservice-Accounts die von ihnen gewünschte Uhrzeit. Auch Erstspender, für die es auf der Website eine gesonderte Rubrik gibt, können sich dort unter Angabe von Namen und Email-Adresse einen verbindlichen Termin reservieren.

Die Online-Reservierung, die bis zu zwei Stunden vor dem Wunschtermin möglich ist, vermeidet unnötige Wartezeit, betont Robert Weber. "Es reicht völlig aus, wenn angemeldete Spenderinnen und Spender nur wenige Minuten vor dem reservierten Zeitpunkt mit Blutspende-Ausweis und gültigem amtlichen Lichtbildausweis erscheinen." Natürlich darf man auch weiterhin spontan und unangemeldet zur Blutspende erscheinen, ergänzt Weber, doch könnte dies dann zu kurzer Wartezeit führen, da alle mit Termin gemeldeten Spender zur Blutabnahme vorgezogen werden. "Es lohnt also, sich vorher online anzumelden."

Termine

Bad Kissingen: Jeder zweite Freitag im Monat von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr; Ort: Staatliche Realschule, Valentin-Weidner-Platz 4.

Hammelburg: Jeder dritte Donnerstag im Monat von 16 Uhr bis 19.30 Uhr; Ort: Eschenbachhalle, Eschenbachstraße 17, 97762 Obereschenbach

Online-Anmeldung:www.blutspendedienst.com/BadKissingen