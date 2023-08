Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (7. August 2023) ist ein Auto im Landkreis Bad Kissingen gegen eine Böschung geprallt - dabei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen 7 Uhr morgens war eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der KG4 von Ramsthal in Fahrtrichtung Oerlenbach unterwegs, schreibt die Polizeiinspektion Hammelburg. Die junge Frau passte ihre Geschwindigkeit offenbar nicht an die nasse Fahrbahn an: Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse - und prallte schließlich gegen eine Böschung.

Unfall bei Ramsthal: Auto prallt gegen Böschung

Der Wagen blieb letztlich auf dem Radweg stehen. An dem Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Fahrerin zog sich dabei keine Verletzungen zu und kam mit einem Schrecken davon, so die Polizei.

