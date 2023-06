Am Donnerstag (8. Juni) gegen 22 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die B 13 bei Rudolzhofen. Vor ihr fuhr ein Auto mit rumänischer Zulassung. Dieser verlangsamte an einem Waldrand seine Fahrt und noch während des Ausrollens wurde ein weißer Gegenstand aus der Tür geworfen. Dies teilte die Polizeiinspektion Bad Windsheim mit.

Die Autofahrerin nahm den Gegenstand als Tier wahr und wendete unverzüglich. Tatsächlich konnte sie einen gerade mal acht Wochen alten Hundewelpen am Straßenrand entdecken.

Autofahrerin rettet Hundewelpen - Vorbesitzer warfen ihn aus dem Auto

Das Tier war massiv verstört, in ungepflegtem Zustand und roch stark nach Zigarettenrauch. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem Auto verlief bislang erfolglos. Der Hund verblieb in Obhut der Dame, die sich weiter um ihn kümmern will.

Vorschaubild: © pourv/Pixabay