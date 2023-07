Am Mittwoch ereignete sich auf der Kreisstraße KG 42 von Greßthal kommend in Richtung Langendorf ein Unfall. Eine 19-jährige Kradfahrerin kam in einer Linkskurve zunächst nach rechts ins Bankett und schlug dann mit dem Vorderrad im Graben auf.

Hierbei wurde die junge Fahrerin laut der Polizei über den Lenker geschleudert, wo sie schließlich im Graben zum Liegen kam.

Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)