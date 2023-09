Hammelburg: Spektakulärer Großeinsatz - über 750 Einsatzkräfte suchen verschollenen Soldaten

Soldat der Infanterieschule Hammelburg verschwindet bei Übung spurlos

In dieser Woche fand eine Orientierungsübung der Infanterieschule Hammelburg zwischen Bad Neustadt und Bad Kissingen statt. Hierbei müssen Soldaten einzeln unerkannt zu einer gewissen Zeit einen bekannten Sammelpunkt erreichen. Ein Teilnehmer kam jedoch nicht an und blieb verschwunden. Daraufhin begann am Donnerstag (6. September 2023) eine großangelegte Suchaktion.

Großaufgebot sucht vermissten Soldaten - GPS-Tracker sendet kein Signal mehr

Zunächst hatten die Ausbilder nach dem Verstreichen einer Karenzzeit damit begonnen, den Soldaten zu suchen, "leider jedoch erfolglos", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei Bayern und der Bundeswehr. Die Soldaten sind gewöhnlich mit GPS-Trackern ausgestattet, doch genau bei dem verschwundenen Mann hatte das Gerät einen technischen Fehler und sendete kein Signal mehr. Umgehend begaben sich die alarmierten Rettungskräfte in den Übungsraum bei Burgwallbach begannen mit der Suche - darunter

die Feuerwehren Burgwallbach und Bad Neustadt

und das Bayerische Rote Kreuz

die Polizeiinspektion Bad Neustadt

das Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei Würzburg

die Wasser- und Bergwacht

die Hundestaffeln aus Haßfurt, Sömmersdorf und Rhön-Grabfeld

"Insgesamt 200 Angehörige der Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Bergwacht Oberelsbach, Wasserwacht Rhön-Grabfeld und Wasserrettung Schweinfurt waren vor Ort, dazu kamen 40 Polizisten", so die Zahlen. "Aufgrund fehlender Ansatzpunkte" wurde die Suche um 2 Uhr nachts unterbrochen, berichtet die ASB Rettungshundestaffel Schweinfurt.

"Plötzlich lächelnde Gesichter" - Soldat taucht am Vormittag auf

Am Donnerstagmorgen (7. September 2023) verstärkte die Infanterieschule gemeinsam mit dem Vereinte Nationen Ausbildungszentrum und dem Sanitätsversorgungszentrum Hammelburg die Suche um weitere 513 Soldaten. "Somit waren über 750 Kräfte an der Suche in dem 75 Quadratkilometer großen Übungsgelände beteiligt. Um 10.18 Uhr tauchte der Soldat schließlich mit leichten Blessuren in Arnshausen bei Bad Kissingen auf, wie die Rettungshundestaffel Schweinfurt inFranken.de berichtet.

"Erleichterung machte sich breit, als die Meldung 'Soldat lebendig aufgefunden!' über Funk gemeldet wurde. Man konnte das Abfallen der Anspannung regelrecht spüren, plötzlich sah man lächelnde Gesichter und die Stimmung war wie ausgewechselt, auch wenn die meisten bereits eine anstrengende Zeit hinter sich gebracht hatten", heißt es im Fazit.

"Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Blaulichtbehörden hätte besser nicht sein können", wird der stellvertretende Kommandeur der Infanterieschule Oberst Stefan Leonhard zitiert. Auch Jan Schubert, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bad Neustadt, lobt: "Der Schulterschluss der einzelnen Behörden und Verbände hat perfekt funktioniert, alle beteiligten Kräfte haben ihr Bestes gegeben - mit Erfolg!" Weitere Nachrichten aus Bad Kissingen findest du in unserem Lokalressort.