Hammelburg: Polizist findet mysteriöse Schmuckkästchen im Wald - wer kann Hinweise geben?

In einem Waldgebiet im Hammelburger Ortsteil Diebach hat ein Polizist einen rätselhaften Fund gemacht. Wie die Polizei berichtet, war der Beamte in seiner Freizeit am Samstag (13. Mai 2023) mit seinem Hund im Wald nahe der Staatsstraße 2293 am Abzweig Windheim spazieren.

Auf dem Waldboden entdeckte er mehrere Schmuckschatullen, teilweise noch mit Schmuck darin. Bislang sei ungeklärt, ob es sich bei den Kästchen um Überreste einer Straftat handelt. Auch aus welchen Gründen sie dort abgelagert wurden, ist unbekannt.

Schmuckkästchen im Wald geben Polizei Rätsel auf

Die Polizei Hammelburg sucht deshalb nach den ehemaligen Eigentümern der Schmuckschatullen. Sollten Personen die abgelichteten Schmuckkästchen kennen oder wissen, wem sie gehören, werden sie gebeten, sich unter der Rufnummer 09732 9060 bei den Beamten zu melden.