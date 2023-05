Auf der Staatsstraße 2293 bei Hammelburg kam es am Sonntagvormittag (21. Mai 2023) auf Höhe der Einmündung in die Kreisstraße 27 zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer war mit seiner Sozia von Diebach kommend in Fahrtrichtung Waizenbach unterwegs.

Laut Poliziinspektion Hammelburg wollte er dem Straßenverlauf nach links folgen. Zur selben Zeit war die Fahrerin eines Pedelecs, eine Art E-Bike, von Wartmannsroth kommend auf der Straße unterwegs. Daraufhin fuhr sie in die Staatsstraße ein, als das Motorrad kam.

Unfall zwischen Motorrad und Pedelec - Schwerverletzte bei Hammelburg

Infolgedessen ereignete sich eine Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen, sodass ein Rettungshubschrauber am Unfallort zum Einsatz kam.

Der Fahrer des Motorrads und seine Mitfahrerin trugen keine Verletzungen davon. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend bekannt.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild