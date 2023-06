Ein Mann, mit einer Axt in der Hand, hat in Bad Kissingen für einen "eher ungewöhnlichen Vorfall" gesorgt.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend (15. Juni 2023) gegen 19.10 Uhr in einem Discounter in der Hartmannstraße.

Mann steht mit Axt im Discounter - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei spricht von einem "verbalen Verständigungsproblem", nach welchem der Mann mit dem Werkzeug in der Hand im Verkaufsraum stand.

Zeugen, welche die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 7149-0 zu melden.