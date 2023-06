Eine 45-jährige Frau ist von einem ihr flüchtig bekannten 22-Jährigen sexuell belästigt worden.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilte, kam ihr der Mann am Dienstag (20. Juni 2023) gegen 11.35 Uhr auf einem Gehweg am Ostring schwankend entgegen, sprach sie an und machte ihr ein obszönes Angebot. Das lehnte die Frau ab und wollte ihren Weg fortsetzen, woraufhin sie der Mann am Arm festhielt und ihr an die Brust griff.

Frau in Bad Kissingen sexuell belästigt - Radfahrer greift ein

Ein Fahrradfahrer erkannte die Situation, ging dazwischen und stellte sich schützend vor die Frau, weshalb der alkoholisierte Tatverdächtige von der Frau ab ließ. Nachdem die 45-Jährige den Vorfall bei der Polizei gemeldet hatte, konnte der mutmaßliche Täter kurz darauf festgenommen werden. Nach einer Blutabnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Obhut seiner Betreuerin entlassen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

