Ein 15-jähriger Schüler ist bei einem Ausflug mit seinem neuen E-Bike im Graben gelandet.

Wie die Polizei Bad Kissingen berichtet, war der Junge am Sonntagnachmittag mit seinem Rad zwischen Bad Bocklet und Großenbrach in Richtung Nüdlingen unterwegs. Da er im freien Gelände neben einem Feldweg fuhr, übersah er nach dem Überfahren eines Grashügels den dahinter befindlichen Graben und blieb mit dem Vorderreifen in der Erde stecken.

Bad Bocklet: Schüler (15) stürzt mit E-Bike und muss ins Krankenhaus

Der Schüler stürzte von seinem E-Bike und wurde von einem vorbeifahrenden Radfahrer am Boden liegend gefunden. Dieser verständigte den Rettungsdienst und der Junge wurde nach einer Erstversorgung durch das Bayerische Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Da der 15-Jährige keinen Helm trug, konnten Verletzungen im Kopfbereich nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Um das leicht beschädigte E-Bike kümmerten sich Familienangehörige.

Vorschaubild: © Golda/Pixabay.com (Symbolfoto)