Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es bereits vor dem Wochenende im Landkreis Bad Kissingen gekommen: Am Freitagmittag (16. Juni 2023) gegen 13.40 Uhr wurde der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck gemeldet, dass zwei Jugendliche an der Autobahnbrücke der A71 mit ihren Fahrrädern unterwegs waren und von dort aus Steine gezielt auf Autos werfen würden.

Dabei wurde ein Fahrzeug an der Frontscheibe getroffen. Die Scheibe sprang mehrfach, ging jedoch nicht zu Bruch. Die Polizei vermutet, dass die Jugendlichen im näheren Umfeld wohnen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 09722/9444-0 entgegen.

Nach Steinwurf an der A71: Polizei schickt wichtige Warnung

In diesem Zusammenhang weist die Inspektion auch darauf hin, dass ein Gegenstand, der von einer Brücke geworfen wird und durch die Wucht des heranfahrenden Fahrzeuges durch die Windschutzscheibe eindringt, dem Fahrer "massivste bis hin zu tödlichen Verletzungen" zufügen kann.

Vorschaubild: © 652234 & argentum/pixabay