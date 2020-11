Den Bahnhof in Ebenhausen hat die Deutsche Bahn schon vor vielen Jahren veräußert, den in Münnerstadt ebenfalls. Auch vom repräsentativen Empfangsgebäude in Bad Kissingen wollte das Unternehmen sich schon trennen - hier scheint aber ein Umdenken stattgefunden zu haben. Vor fünf Jahren bestätigte ein Sprecher gegenüber dieser Zeitung, dass der Verkauf geplant sei. Auf Nachfrage teilte die Deutsche Bahn AG aktuell mit, dass ihr der Bad Kissinger Bahnhof noch immer gehört. Mehr noch: Von einem Verkauf ist inzwischen nicht mehr die Rede. "Das Bahnhofsgebäude in Bad Kissingen ist derzeit nicht im Verkaufsportfolio der DB", gibt ein Sprecher Auskunft.

Früher bis zu 40 Arbeitsplätze im Bahnhof

Das Gebäude in neoklassizistischem Baustil wurde 1874 fertiggestellt und steht heute unter Denkmalschutz. Der Sandsteinquaderbau mit hohem Mittelpavillon und zwei zweigeschossigen L-förmigen Seitenflügeln hat beide Weltkriege unbeschadet überstanden und ist bis heute nahezu unverändert erhalten geblieben. Es gab Zeiten, da hat der Bahnhof in Bad Kissingen 40 Menschen Lohn und Brot geboten. Heute ist hier kein Eisenbahner mehr beschäftigt. Als letztes wurde vor Jahren das personell besetzte Reisezentrum geschlossen.

Dieses wurde Ende 2014 durch ein Video-Reisezentrum in der Wartehalle ersetzt. Vermietet sind aktuell die Räume für die Buchhandlung sowie Wohnungen im Obergeschoss. Große Teile der Immobilie, etwa die ehemalige Gaststätte und die Gepäckhalle stehen dagegen leer. Welche Perspektiven hat der Bad Kissinger Bahnhof? Dazu nimmt die Deutsche Bahn aktuell keine Stellung. Auch Fragen zum Bauzustand und zu möglichen Investitionen wurden nicht beantwortet.