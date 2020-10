Anm. d. Red

Ihre Ausbildung hat Sabine Mller (Name gendert,) im Nobelhotel Steigenberger absolviert. Sie verlie das Fnf-Sterne-Haus, kam aber bald wieder zurck. Im Service sorgte sie fr rund 140 Gste im Hauptrestaurant, auf der Terrasse sowie in den Tagungsrumen . 21 Jahre hat sie in Kissingens "Erstem Haus am Platz" gearbeitet. Sie knnte dort noch heute beschftigt sein, wenn der Hotelkonzern und der Freistaat vor zehn Jahren nicht aus heiterem Himmel den Pachtvertrag gekndigt und das Kurhaushotel geschlossen htten. "Fr uns Mitarbeiter war das unfassbar", sagt sie.