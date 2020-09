Seit mehreren Jahren hat sich das Hammelburger Weingut Weinwerk in Bad Kissingen bereits einen Namen gemacht. Die Vinothek und der Wein-Shop des Boutique-Weingutes befinden sich seit 2016 auf der Ludwigsbrücke im Schatten des Regentenbaus. Seit diesem Sommer ist die Produktion des Weingutes ebenfalls nach Bad Kissingen gezogen, somit ist das Weinwerk das erste Weingut in Bad Kissingen. In der neu gestalteten Weinmanufaktur können Gäste die Herstellungsprozesse direkt miterleben. "Wir möchten zeigen wie unsere Weinwerke entstehen", erklärt Inhaberin Kathrin Baier-Buttler die "gläserne Produktion".

Die neue Weinmanufaktur befindet sich direkt am Rosengarten in einem Kuppelgebäude, das die meisten Bad Kissinger noch als Teppichhandel in Erinnerung haben dürften. Das Gebäude wurde allerdings von der Bodenplatte bis zur Kuppel komplett saniert und neugestaltet, sodass neben den Produktionsabläufen auch Platz für das leibliche Wohl bleibt. Gäste haben sowohl von der Balthasar-Neumann-Promenade als auch von der Dachterrasse einen herrlichen Blick in den Rosengarten und können dazu fränkische Tapas sowie die hauseigenen Weine genießen. Die Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss laden neben Weinevents, wie etwa Weinproben, auch zu Familienfeiern oder Hochzeiten ein.

In der neuen Manufaktur ist das Besondere der Weinkeller. "Bei uns ist der Keller oben", so Baier-Buttler. "Unter dem imposanten Dach mit dem Flair einer "Weinkathedrale" stehen Edelstahltanks, die im Herbst auf Ihre Füllung des Jahrgangs 2020 warten sowie prallgefüllte Barrique-Fässer. In diesen Holzfässern lagern die Rotweine des Weinguts." Hier können zudem exklusive Verkostungen abgehalten werden.

Verantwortlich für die bauliche Umsetzung war das Architekturbüro Planwerk Würzburg mit dem Architekten Stefan Buttler. "Einen Keller wollten und konnten wir nicht bauen, da wir mit dem Gebäude im Quellwassereinzugsgebiet sind. Die statische Herausforderung der schweren Edelstahltanks und Barrique-Fässern wurde mit Bravour gelöst." Damit hat Buttler etwas Einzigartiges geschaffen, denn sowohl ein Weingut als auch einen gastronomischen Betrieb in dieser Form gab es in Bad Kissingen bislang noch nicht.

Buttler hat die historische Gebäudesubstanz herausgearbeitet und in Szene gesetzt. Mit freigelegten Bruchsteinwänden, verzierten Säulen und der aufwendig sanierten Kuppel hat der Architekt die historische Gebäudesubstanz herausgearbeitet und in Szene gesetzt. Eine moderne Innenarchitektur mit Sichtbetonböden und einer rohen Stahltreppe in der passenden Form eines Korkenziehers runden das Bild ab. "Wir wollten den Charakter eines Produktionsbetriebs transportieren und gleichzeitig eine Atmosphäre schaffen, in der man sich wohlfühlt und verweilen möchte", beschreibt Kathrin Baier-Buttler die Weinmanufaktur, die sie selbst im Industrie-Design eingerichtet hat.

Beachtlich ist auch ein verglaster Durchgang im Erdgeschoss, der vor allem in der Erntesaison außerordentliche Einblicke liefert. Interessierte können dort von der Annahme der Trauben bis hin zum Pressen alle Arbeitsschritte verfolgen. Die geernteten Trauben stammen nur wenige Kilometer flussabwärts der Saale aus Hammelburg.

Weingenießer können sieben Tage die Woche jeweils ab 14 Uhr die fränkischen Köstlichkeiten genießen. Dabei lassen sich gemütliche Abende im Spätsommer sowohl auf der Promenade als auch auf der Dachterrasse genießen, und das immer mit Blick auf den wunderschönen Bad Kissinger Rosengarten.