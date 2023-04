Bad Kissingen: Zauberflöte und Co. - Chor will mit Opernmelodien das Frühjahr begrüßen

Bad Kissingen vor 9 Stunden

Konzertankündigung

Zauberflöte und Co.: Chor will mit Opernmelodien "das Frühjahr begrüßen"

Der Kissinger Chor der Sängervereinigung will am Sonntag, 14. Mai 2023, in Bad Kissingens Wandelhalle das Frühjahr mit Opernmelodien begrüßen.