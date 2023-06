Die Bayernwerk Netz GmbH baut ein neues Schalthaus im Umspannwerk in der Würzburger Straße. Im Zuge dessen wird auf Höhe der Hausnr. 29 ein neuer Anschluss der Wasserleitung an die Hauptleitung verlegt, berichtet die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung. Die Würzburger Straße wird daher von Montag, den 26. Juni bis voraussichtlich 27. Juli halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Um einen besseren Verkehrsfluss zu ermöglichen, werden Ortskundige gebeten, soweit möglich die Würzburger Straße in dieser Zeit zu meiden.

Die Zufahrt von der Würzburger Straße in die Rudolf-Diesel-Straße ist möglich. Die Ausfahrt wird umgeleitet und erfolgt über die Verbindungsstraße des Wertstoffhofs in Richtung Oskar-von-Miller-Straße. Im Bereich Wertstoffhof kann es daher zu Behinderungen kommen. Wartende für den Wertstoffhof werden gebeten, darauf zu achten, nicht die Umleitungsstrecke zu blockieren.

Die Haltestelle der Stadtbuslinie wird in dieser Zeit stadteinwärts auf Höhe der Würzburger Str. 17 verlegt.

