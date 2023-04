Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, finden am Donnerstag, den 13.04.2023, vorbereitende Arbeiten an den Leuchten am Theaterplatz statt.

Die Arbeiten beginnen nach Sonnenuntergang und dauern bis nach Mitternacht.

Der Platz soll in den nächsten Wochen mit Licht "atmosphärisch neu in Szene gesetzt" werden.

Die Stadt Bad Kissingen bittet um Verständnis für evtl. Beeinträchtigungen.

Vorschaubild: © Peter Borst (Archivbild)