Drei Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren haben am Dienstag (27. Dezember 2022) einen Mülleimerbrand in der Ahornstraße in Bad Kissingen verursacht, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet.

Die drei Jungen liefen die Schönbornstraße entlang und warfen wahllos Feuerwerksböller in mehrere Mülleimer. Dadurch geriet ein Mülleimer in der Ahornstraße in Brand und musste von der Feuerwehr Bad Kissingen gelöscht werden.

Bad Kissingen: Jugendliche verursachen Brand

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die durch einen aufmerksamen Bürger verständigten Streifenbeamten stellten die von den Teenies mitgeführten Feuerwerkskörper sicher und verständigten deren Eltern.

Die Polizei Bad Kissingen prüft jetzt mögliche Zusammenhänge mit bereits vergangenen Mülleimerbränden.

Außerdem interessant: Gibt es ein Böllerverbot in Bad Kissingen zu Silvester? Stadt macht klare Ansage

Vorschaubild: © meineresterampe/pixabay.com (Symbolbild)