In der öffentlichen Toilettenanlage am Rossini-Saal in Bad Kissingen kam es am Donnerstag (9. Februar 2023) zu einem Missbrauch von Notrufen und einer Sachbeschädigung. Zwei Jugendliche schlugen die Scheibe des Feuermelders ein und drückten den Alarmknopf, berichtet die Polizei Bad Kissingen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die beiden Täter, die nach der Auslösung des Alarms in Richtung Luitpoldpark wegrannten. Daraufhin informierte sie die Sicherheitswacht. Während die Feuerwehr Bad Kissingen aufgrund des Brandalarms anrückte und den eingeschlagenen Feuermelder feststellte, begann die Polizei mit der Suche nach den Flüchtigen. Diese verlief jedoch zunächst ohne Erfolg.

Suche schließlich erfolgreich: Zwei Jugendliche gefasst

Erst durch den Hinweis des Feuerwehreinsatzleiters konnten schließlich ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger angetroffen und dingfest gemacht werden. Sie hatten den Einsatz aus der Nähe beobachtet. Bereits am Vormittag war ein Brandalarm ausgelöst worden. Aktuell spreche laut Polizei alles dafür, dass die beiden Jungs auch für beide falschen Alarme verantwortlich sind.



Im Beisein seiner Mutter gestand der 13-Jährige schließlich die mutwillige Auslösung des Feuermelders. Sein 14-jähriger Freund stritt laut Polizeipräsidium Unterfranken jedoch jegliche Beteiligung ab. Beide wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben und das Jugendamt wurde informiert.

