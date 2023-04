Wie die Helios Servicegesellschaft Süd GmbH erklärt, dienen auch 2023 der „Boys‘ Day – Jungen-Zukunftstag“ und der gleichzeitige „Girls‘ Day- Mädchen-Zukunftstag“ dazu, Klischees rund um vermeintlich geschlechtertypische Berufe zu beseitigen und für mehr Gleichberechtigung im Berufsleben zu sorgen.

Ein Tag als Pflegefachmann

Neun Jungen erlebten am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen einen Tag als Pflegefachmann. Das Programm war, wie der normale Berufsalltag eines Pflegefachmanns, sehr vielseitig. Nachdem die Jungen standesgemäß eingekleidet wurden, lernten sie auf einem Rundgang das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus und die verschiedenen Arbeitsbereiche eines Pflegefachmanns näher kennen. Anschließend stand das beliebte Arm-Eingipsen an. Jeder Teilnehmer hat seinen eigenen Gips Arm als Andenken mit nach Hause genommen.

„Für uns ist es immer schön, den Teilnehmern die Vielfalt des Pflegeberufs spielerisch näher zu bringen. Wer weiß, vielleicht können wir den ein oder anderen so in seinem Berufswunsch stärken“, sagt Pflegedirektor Thomas Garten. „Ich fand es super, dass wir solche Dinge, wie das Gipsen, auch selber ausprobieren konnten,“ sagte Boys‘ Day-Teilnehmer Julian Wiener (14). Dr. Frank Wanka, Chefarzt der Unfallchirurgie, gab den Jungen nützliche Hinweise zur Unfallprävention und zur Erstversorgung von Verunfallten.

Ein Tag als Medizintechnikerin

Neben den neun Jungen haben auch drei Mädchen in den Berufsalltag im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus hineingeschaut. Im Bereich der Medizintechnik konnten die drei hautnah erleben, wie wichtig Technik in der heutigen Medizin ist. Die Teilnehmerinnen bekamen vom Computertomographen bis hin zu verschiedenen Endoskopen die unterschiedlichsten technischen Geräte gezeigt und erklärt. Auch ein Besuch im OP stand auf dem Plan und wurde mit Spannung erwartet. „Unsere Abteilung der Medizintechnik ist ein Paradebeispiel, warum Frauen auch Technische Berufe in Betracht ziehen sollten. Zwei der vier Mitarbeitenden sind Frauen und leisten hervorragende Arbeit“, so Klinikgeschäftsführer Peter Hermeling.

Rettungswagen und Defibrillator nach dem Mittagessen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand bereits das nächste Highlight für die Jugendlichen beider Geschlechter an. Das Bayerische Rote Kreuz präsentierte vor Ort einen Rettungswagen und Stand den interessierten Jungen und Mädchen Rede und Antwort. Sowohl technische als auch notfallmedizinische Aspekte in der Patientenversorgung konnten hier genau erläutert werden. „Für uns war es selbstverständlich, dass wir uns an einem solchen Tag beteiligen. Die Förderung von Jugendlichen ist für das Bayerische Rote Kreuz ein großes Anliegen. Es ist immer schön, das große Interesse und die Neugier der Jugend zu sehen.“ so Christian Ganzinger, Leiter Rettungsdienst beim BRK in Bad Kissingen.

Passend zum Thema Rettungsdienst wurde allen Teilnehmer*innen im Anschluss ein Defibrillator und seine Funktionsweise erklärt. Auch hier verschmolzen die beiden Berufsfelder Pflege und Medizintechnik miteinander.

„Die Pflege hat hervorragende Zukunftsaussichten“

„Der Fachkräftemangel ist auch bei uns im Krankenhaus weiterhin ein großes und wichtiges Thema. Aktionen wie der Boys‘- und der Girls‘ Day sind daher eine willkommene Gelegenheit, um die potenziellen Mitarbeitenden der Zukunft auf interessante Berufsfelder aufmerksam zu machen. Die Jungs und Mädchen haben die Möglichkeit, in den Alltag eines Berufs hineinzuschauen, der vielleicht nicht typisch für Ihr Geschlecht ist. Wenn wir damit gleichzeitig auch Vorurteile und Klischees beseitigen, ist das für uns ein voller Erfolg. Insbesondere die Pflege steht für einen Gesundheitsstandort wie Bad Kissingen im Fokus. Dieses Berufsfeld ist gefragter denn je und hat hervorragende Zukunftsaussichten“, so Klinikgeschäftsführer Dr. Peter Hermeling.