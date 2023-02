Bad Kissingen: Ärztliches "Urgestein" gibt Chefarztposition zum 1. März 2023 weiter

"Man kann definitiv davon sprechen, dass in unserem Krankenhaus eine Ära dem Ende entgegengeht. Herr Dr. Junghanns ist ein höchst verdienter Chefarzt, der bei den Patientinnen und Patienten sowie bei den Kolleginnen und Kollegen stets ein sehr hohes Ansehen genossen hat", wird Klinikgeschäftsführer Dr. Peter Hermeling in einer Pressemitteilung des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Bad Kissingen zitiert.

Zunächst wird Herr Dr. Junghanns seine Position als Chefarzt der Abteilung zum 01. März an den bisherigen leitenden Oberarzt Dr. Frank Wanka übergeben, darüber hinaus wird er aber als Facharzt im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und im Helios MVZ vor Ort erhalten bleiben. "Es freut mich sehr, dass Dr. Junghanns sich dafür entschieden hat, nach Erreichung des regulären Rentenalters, zwar seine Chefarztposition abzugeben, als Mediziner aber noch weiterhin bei uns tätig bleibt", so Hermeling.

Junghanns habe sich gewünscht, etwas weniger Stress im Alltag zu haben und deshalb die Position als Chefarzt abzugeben: "Als Arzt bin ich aber weiterhin sehr gerne tätig". Um sein Lebenswerk als Mediziner zu würdigen, werde es einen gebührenden Abschied für Herrn Dr. Junghanns im Rahmen der Belegschaft und langjähriger Weggefährten geben.

Am 1. August 1996 habe Dr. Junghanns in der St. Elisabeth-Klinik als Oberarzt der Chirurgie angefangen und viele Projekte und die medizinische Versorgung vorangebracht. Im Januar 2004 sei er maßgeblich an der Gründung der Abteilung Unfallchirurgie beteiligt gewesen und übernahm diese dann als Chefarzt.

Nachfolger konnten bereits gefunden werden

Der zukünftige Nachfolger als Chefarzt Dr. Frank Wanka sei seit Juli 2021 als leitender Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen angestellt.

"Er hat sich mit seiner hohen medizinischen Expertise und seiner Sozialkompetenz gegenüber Mitarbeitenden und Patienten sehr gut in unserem Haus eingelebt. Er konnte das Haus in den letzten beiden Jahren kennenlernen und wird die Abteilung nun nahtlos fortführen", so Hermeling.

Auch für die Position des leitenden Oberarztes der Orthopädie und Unfallchirurgie konnte bereits ein Nachfolger gewonnen werden. Dr. Tommaso Micali habe zum 1. Februar im Bad Kissinger Krankenhaus mit dem Spitznamen "Eli" angefangen und war bereits von Juli bis November temporär dort tätig.

