Bereits 45 Mal hat am 1. Advent die Wasserwacht das spektakuläre Saaleschwimmen in Bad Kissingen veranstaltet, doch heuer wird es nichts. Wie viele andere Veranstalter auch ist die Wasserwacht Bad Kissingen gezwungen, für dieses Jahr abzusagen.

Lange hoffte die Ortsgruppenleitung, einen Weg zu finden, um auch im Corona-Jahr 2020 die Tradition aufrecht zu erhalten. Doch aufgrund der anhaltenden hohen Infektionszahlen und des damit verbundenen Risikos für die Teilnehmer und die Sicherungskräfte, konnte kein zu verantwortender Weg gefunden werden.

Teilnehmer überwiegend Ehrenamtliche

Bei dieser Entscheidung floss maßgeblich mit ein, dass die Teilnehmer überwiegend in ehrenamtlichen Hilfsorganisationen tätig sind, deren Einsatzfähigkeit nicht gefährdet werden darf. Gerade beim Duschen nach dem Schwimmen im eiskalten Wasser ist das Infektionsrisiko zu hoch. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass auch die erforderlichen Sicherheitskräfte, die in der Vergangenheit neben der Wasserwacht von verschiedenen Feuerwehren und dem THW gestellt wurden, auf engstem Raum agieren müssten. Gerade in den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben muss nach Ansicht der Ortsgruppenleitung das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Dazu gibt es in den verschiedenen Organisationen auch entsprechende Hygienekonzepte und Handlungsanweisungen.

Im nächsten Jahr soll es aber wieder ein Advent-Saaleschwimmen geben. Der 1. Advent ist im nächsten Jahr der 28. November.