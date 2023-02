Bad Brückenau: Therme "Sinnflut" vor Schließung - Datum steht bereits fest

Die Therme "Sinnflut" in Bad Brückenau schließt noch in diesem Jahr dauerhaft ihre Pforten. "Wir werden das bestehende Bad auf jeden Fall zumachen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Torsten Zwingmann am Montag (6. Februar 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Der Grund für das beschlossene Aus: Die Badeanlage ist in die Jahre gekommen. "Das ursprüngliche Hallenbad gibt es bereits seit Ende der 60er-Jahre und ist im Lauf der Zeit immer wieder umgebaut worden", berichtet Zwingmann. Nun sei die Technik in der Therme entsprechend veraltet. "Es wurde festgestellt, dass das Bad so nicht weiterbetrieben werden kann." Ein konkreter Schließungstermin steht inzwischen fest.

Bad Brückenau: Therme "Sinnflut" schließt Ende September - Petition für neues Schwimmbad gestartet

"Wir schließen zum 30. September 2023", kündigt Zwingmann an. "Das alte Bad hat einfach ein entsprechendes Alter erreicht." Schon seit Jahren sei eine Sanierung der "Sinnflut" geplant gewesen - diese habe sich letztlich jedoch als zu teuer erwiesen. In den Jahren vor Corona zählte die "Sinnflut" zwischen 130.000 und 150.000 Besucher im Jahr. "2022 hatten wir mit Eintrittsbeschränkungen wieder circa 109.000 Gäste", konstatiert der Chef der Stadtwerke. Bis April hatte im Bad die 2G- beziehungsweise 3G-Regelung gegolten.

Nach den vorübergehenden Einschränkungen müssen die Badegäste nun das gänzliche Aus der Therme hinnehmen. Vor allem unter den zahlreichen Stammgästen herrscht hinsichtlich des drastischen Schritts großes Bedauern. "Die Trauer ist da. Viele Stammkunden, die zum Teil über Jahrzehnte da sind, melden uns zurück, wie schade sie das finden", sagt Zwingmann. Die Rheuma-Liga Bad Brückenau hat eigens eine Online-Petition ins Leben gerufen. Darin rufen die Verantwortlichen dazu auf, den Wegfall der "Sinnflut" zu stoppen.

"Das Leitungsteam der Arbeitsgemeinschaft von Bad Brückenau braucht dringend Ihre Hilfe!", heißt es. Das Schwimmbad werde nicht nur von Rheumapatienten benötigt, sondern unter anderem auch von Familien und Schulen. "Immer mehr Kinder lernen nicht mehr schwimmen", erklären die Initiatoren der Aktion. Laut ihnen gebe es im Umkreis keine Familienbäder mehr, die sich Familien leisten könnten.

Stadtrat entscheidet über Thermen-Neubau - "Sinnflut" in jedem Fall "zwei bis drei Jahre" geschlossen

Gerade in einer Kurstadt wie Bad Brückenau sei ein Schwimmbad elementar wichtig, betonen die Verantwortlichen. Bislang haben mehr als 2870 Menschen die am 24. Januar gestartete Petition mit ihrer Unterschrift unterstützt. "Wir müssen JETZT handeln, bevor es zu spät ist!!!", erklärt Dagmar Kühnen, die Teamleiterin der Rheuma-Liga. Sie und ihr Team setzen sich in erster Linie für ein neues Schwimmbad in Bad Brückenau ein. "Ob wir einen Neubau bekommen, ist noch offen", sagt Stadtwerke-Chef Zwingmann im Gespräch mit inFranken.de. Komme es dazu, solle das Bauwerk an gleicher Stelle errichtet werden.

Über eine entsprechende Maßnahme müsse nun im April oder Mai der Stadtrat entscheiden. Der Betrieb in der Therme kommt gleichwohl ganz sicher zum Erliegen. "Wir haben auf jeden Fall eine Schließung von zwei bis drei Jahren", betont Zwingmann. Davon sind demnach auch das angrenzende Freibad und die Sauna auf dem Areal betroffen. "Beide bleiben stehen, können aber nicht autark weiterlaufen." Auch sie werden deshalb zwangsläufig stillgelegt. "Es gibt keinerlei Badebetrieb", kündigt Zwingmann für die Zeit ab Oktober an.

Sollte es zu einem Neubau des bei vielen beliebten Schwimmbads kommen, ist bei den Badegästen vor allem eins gefragt: Geduld. "Unser Ziel wäre dann, im Sommer 2026 wieder aufzumachen", erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke. Bis dahin bleibt die Therme "Sinnflut" in Bad Brückenau definitiv geschlossen.

