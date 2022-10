Tödlicher Radunfall im Kreis Bad Kissingen: Am Wochenende ist eine 82-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Bad Brückenau unterwegs war, mit einem Auto zusammengestoßen. Nun hat die Polizei neue Informationen zum Fall.

Die Seniorin fuhr am Freitagnachmittag (21. Oktober 2022) mit ihrem Trekkingrad die Konrad-Zirkel-Straße bergwärts in Richtung der Kissinger Straße. Dabei kam sie jedoch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie gegen das dort geparkte Auto eines 27-Jährigen, der seinen Wagen aber ordnungsgemäß abgestellt hatte, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau anfügt.

Radfahrerin kollidiert in Bad Brückenau mit Auto

Die 82-Jährige erlitt bei der Kollision schwerste Kopfverletzungen. "Zu allem Unglück trug die Radlerin auch keinen Fahrradhelm", teilt die Polizei mit. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie in das Klinikum Fulda gebracht. Das Krankenhaus teilte nun aber mit, dass die Frau am Sonntag in der Klinik verstorben ist.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt die Polizei Bad Brückenau. Wer dazu Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 09741/6060 melden.

Vorschaubild: © Stephan Wusowski/pixabay.com (Symbolbild)