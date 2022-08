In diesem Jahr findet der Rhöner Wandertag zum zwölften Mal statt. Nach zweijähriger Corona-Pause lebt die Tradition im bayerischen Staatsbad Bad Bocklet vom 23. bis 25. September mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie wieder auf. Abwechselnd ist der Rhöner Wandertag seit 2010 in einem bayerischen, hessischen oder thüringischen Austragungsort zu Besuch.

Der Rhöner Wandertag in Bad Bocklet weist eine Besonderheit auf: Das Staatsbad rüstet sich gleich an drei Tagen zu einem Wandertag, der viel mehr zu bieten hat als erlebnisreiche Wanderstrecken in und um den gastgebenden Ort. Gesundheit, Kultur und Kulinarik bilden einen gewichtigen Teil im Programm. Hervorgehoben wird das Thema Gesundheit.

Von Ayurveda bis Waldbaden

Kurdirektor und Veranstalter Thomas Beck ist überzeugt, eine große Zahl an Wanderbegeisterten im September in Bad Bocklet zu begrüßen: "Das Programm reicht von Ayurveda bis Waldbaden. Da ist für jedermann etwas dabei", betont der Touristiker.

Gesundheit im Fokus

Angebote wie richtiges Kneippen zum Start in den Tag gibt es ebenso wie einen Atemspaziergang oder einen Koordinationslauf für Kinder und Erwachsene. "Wer an unserem Rhöner Wandertag teilnehmen möchte, muss nicht über eine große Wanderkondition verfügen. Der Spaß an der Bewegung ist viel wichtiger", betont Thomas Beck.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zudem das berühmte eisenreiche Wasser aus der Balthasar-Neumann-Quelle im Kurpark empfohlen.

Kulinarischen Wanderungen

Eher für die Erwachsenen gedacht sind die kulinarischen Wanderungen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden. Diese führen nach Großenbrach zu den Streuobstwiesen oder zu einer Bierprobe nach Aschach. Eine lange Wanderung für erfahrene Wandersleute führt um den Kreuzberg. Wer lieber ohne große Anstrengung ein wenig zur Ruhe kommen möchte, kann an einem meditativen Spaziergang teilnehmen.

Buntes Familienprogramm

Der Sonntag, 25. September, wird zum eigens erklärten Familientag im Rahmen des Wandertages. Rund um das Gesundheitswandern gibt es eine Walderlebnisführung auf dem Naturlehrpfad, Kräutersammeln oder Waldbaden. Die ganze Familie kann auch beim Yoga ihre Freude an der Bewegung entdecken. Oder bei einer Familienkulturwanderung in den Gemeindeteil Aschach, wo sie im Schulmuseum während einer Unterrichtsstunde wie in früheren Zeiten die Schulbank drücken dürfen.

Picknickbeutel für unterwegs

Die Bad Bockleter Gastronomen sorgen rund um den Rhöner Wandertag zum einen für die notwendige Verpflegung, zum anderen für kulinarische Genüsse nach der Wanderung. Wer unterwegs eine Stärkung benötigt, kann sich in Bad Bocklet einen Picknickbeutel sichern. Er enthält alles, was es an Proviant wie Picknickausrüstung braucht. Interessierte können ihn im Bockleter Lädle erwerben.

Neue Extratour "Bad Bockleter"

Einen Höhepunkt präsentiert das Staatsbad Bad Bocklet mit der Vorstellung einer neuen Extratour im Rahmen des Wandertages. Die Extratouren des Premiumwanderweges "Der Hochrhöner" erfreuen sich unter den Wanderfreunden aus nah und fern großer Beliebtheit. Im Programm des Rhöner Wandertages steht natürlich auch, die neue Extratour zu präsentieren und zu bewandern. red