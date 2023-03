A7 voll gesperrt: Autobahn bei Bad Brückenau vorübergehend nicht befahrbar

A7 im Landkreis Bad Kissingen stellenweise komplett gesperrt - Verkehr wird umgeleitet

Auf der A7 in Unterfranken stehen am Wochenende gleich zwei Sperrungen an. Das kündigt die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes (Außenstelle Würzburg) vorab in einer Pressemitteilung an. Betroffen ist demnach der Autobahnbereich um Bad-Brückenau im Landkreis Bad Kissingen. Die dort stattfindenden Bauarbeiten haben unmittelbare Folgen für Autofahrer.

A7 im Raum Bad Kissingen: Vollsperrung zwischen den Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken

Laut Angaben des Autobahnbetreibers kommt es auf der A7 zu einer Vollsperrung des Streckenabschnitts zwischen den Ausfahrten Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken. Zur Behebung von "akuten Fahrbahnschäden in der Verkehrsführung" müsse die Autobahn in Fahrrichtung Würzburg komplett gesperrt werden.

Die Bauarbeiten sollen im Zeitraum von Samstag (18. März 2023) ab 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag (19. März 2023) um circa 10 Uhr stattfinden.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken geführt. "Die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen", erklärt die Autobahn GmbH des Bundes.

A7-Ausfahrt Bad Brückenau-Volkers Richtung Würzburg vorübergehend nicht befahrbar

Zusätzlich zur Vollsperrung kommt es zu einer Teilsperrung der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers. Von Samstag, 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 10 Uhr, ist die dortige Auffahrtsrampe in Richtung Würzburg nicht nutzbar.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers von der B27 auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken geführt.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Würzburg und die Verkehrsbeziehungen in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen. "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich", heißt es vonseiten des Autobahnbetreibers.