Seit 40 Jahren ist Augenoptikerin Angela Türk im Bad Kissinger Familienbetrieb Optik Köllmer tätig. Für ihre langjährige Treue bedankte sich nun Inhaber Jochen Köllmer: "Ich bin stolz, dass Frau Türk unserer Firma schon so lange die Treue hält."

Nach der Grundschule und ersten Jahren am Gymnasium kam die gebürtige Krefelderin Angela Pöschel nach Bad Kissingen. Nach Abschluss der Mittleren Reife am hiesigen Gymnasium begann sie 1977 ihre Lehre zur Augenoptikerin bei Optik Denk, dessen inzwischen verstorbener Inhaber der Onkel ihres heutigen Chefs Jochen Köllmer war. Nach der Ausbildung war Türk für einige Monate bis März 1981 bei Optik Semmel in Schweinfurt tätig, wechselte aber schon am 1. April 1981 zu Optik Köllmer, dessen damaliger Inhaber Manfred Köllmer sich über die fachliche Unterstützung freute.

"Frau Türk arbeitete sich schnell in unserem Betrieb ein. Durch ihre fachliche Kompetenz sowie ihr verbindliches und nettes Wesen gewann sie schnell das Vertrauen unserer Kunden", erinnert sich ihr jetziger Chef Jochen Köllmer noch gut. Er hatte gerade erst 1980 seine Lehre im elterlichen Unternehmen begonnen und wurde nun auch von Türk ausgebildet. In den Folgejahren wurde ihr Aufgabengebiet immer verantwortungsvoller: Kundenberatungen und Augenvermessungen sowie der Einkauf und Büroarbeiten führte sie völlig selbstständig aus und prägte mit ihrer Art das Firmenbild von Optik Köllmer.

Nach der Geburt der Tochter verzichtete Angela Türk ab 1987 auf den Vollzeit-Job, blieb aber ihrem Arbeitgeber weiterhin treu und erledigte für ihn einiges an Büroarbeit im Home Office. Doch schon drei Jahre später kehrte die erfahrene Augenoptikerin in den Familienbetrieb zurück, ist seitdem als Teilzeit-Kollegin im Ein- und Verkauf tätig und unterstützt ihren Chef bei allen Büroarbeiten.

Auch nach 40 Jahren liebt Angela Türk die Arbeit mit ihren Kunden und die individuelle Beratung. "Mir gefällt auch, dass ich meine Arbeitszeiten immer den privaten Umständen anpassen konnte", sagt die Jubilarin.