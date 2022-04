Weibersbrunn aktualisiert am 09.04.2022

Verkehrsunfall

Unfall auf der A3: Fahrer verliert Kontrolle wegen Schnee und Eis - Auto schleudert in Betonwand

Auf der A3 in Richtung Nürnberg ist es am Freitagabend (08.04.2022) aufgrund des Schnees zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer kam aufgrund der Witterung ins Schleudern und krachte in die Betonwand.