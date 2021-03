Am Sonntagnachmittag (28.02.2021) wollte ein 66-jähriger Autofahrer von einem Waldweg über die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2305 in die Industriestraße in Alzenau fahren. Dabei übersah er offenbar ein Kraftrad, dessen Fahrer von Michelbach kommen in Richtung Kahl fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, berichtet die Polizeiinspektion Alzenau.

Der 68-jährige Fahrer sowie seine gleichaltrige Sozia wurden über die Motorhaube des Autos geschleudert und kamen auf einer Sperrfläche zum Liegen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst wurde der Mann mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Frankfurt geflogen. Seine Ehefrau wurde ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall: Auto kollidiert mit Kraftrad in Alzenau

Der Pkw-Fahrer sowie seine 62-jährige Ehefrau wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden summiert sich auf 10.000 Euro. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für zirka zwei Stunden komplett gesperrt.

Symbolfoto: KOKALA VIEW/Adobe Stock