Waldaschaff vor 11 Minuten

Unfall

Radfahrer gerät in Gegenverkehr - und prallt von der Frontscheibe eines Autos ab

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 25. April 2021, in der Nähe von Aschaffenburg. Ein Radfahrer kam auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr - und landete auf der Windschutzscheibe eines Autos.