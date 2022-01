Ringheim vor 1 Stunde

Polizei sucht Labrador

13-Jährige aus dem Nichts von Hund attackiert - mit Bissverletzungen in Kinderklinik eingeliefert

In Ringheim (Kreis Aschaffenburg) wurde eine 13-Jährige am Samstag (29. Januar 2022) aus dem Nichts von einem Hund attackiert. Das Mädchen musste in die Kinderklinik eingeliefert werden.