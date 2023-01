Am Freitag (06. Januar 2023) ist es in Kahl im Main im Kreis Aschaffenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen soll eine 69-jährige Autofahrerin kurz nach 11.30 Uhr an der Kreuzung Alzenauer Straße/Königsberger Straße ein Stoppschild missachtet haben. Grund dafür soll eine medizinische Ursache gewesen sein.

Sie fuhr folglich ungebremst in die Alzenauer Straße ein. Ein in diesem Moment ortseinwärts fahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Fahrerseite des Wagens der 69-Jährigen. Daraufhin drehte sich ihr Wagen einmal komplett um die eigene Achse und kam an einem Ampelmast zum Stehen.

Autofahrerin in Wagen eingeklemmt: Einsatzkräfte müssen sie befreien

Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden, wie die Feuerwehr Kahl am Main in einer Pressemitteilung berichtet.

Sie wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik verbracht. Beide Autos haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war über 1,5 Stunden in allen Richtungen gesperrt.