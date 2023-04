Bei einem Deckeneinsturz in Schöllkrippen im Kreis Aschaffenburg sollen am Donnerstagabend (06. April 2023) drei Menschen teils schwer verletzt worden sein. Da ein Rettungshubschrauber im Ort landen musste, wurde die Ortsdurchfahrt für eine Stunde komplett gesperrt.

Gegen 20.00 Uhr fanden in einem leerstehenden Wohnhaus in der Waagstraße Sanierungsarbeiten statt. Plötzlich stürzte die Kellerdecke ein. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Bis diese eintrafen, konnten die Betroffenen das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Ein Mann wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere verletzte Personen kamen nach einer Erstversorgung mit dem Notarzt in Krankenhäuser.