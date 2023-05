Eine Fahrt mit seinem Motorrad endete für einen 44-Jährigen mit einem Unfall.

Nach derzeitigem Sachstand war der Fahrer am Dienstagabend (16. Mai 2023) gegen 18.10 Uhr auf der Staatsstraße 2317 von Dammbach in Richtung Rohrbrunn unterwegs, als er die Kontrolle über sein Bike verlor und ohne Fremdeinwirkung stürzte, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Der Mann dabei hierbei schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer nach Sturz ins Krankenhaus eingeliefert

Die Staatsstraße selbst war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Wie die Polizei feststellte, bestand für das Motorrad keine gültige Zulassung. An dem Kennzeichen des Motorrads waren gefälschte Plaketten angebracht. Der Fahrer besaß darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen den 44-Jährigen wird jetzt wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Vorschaubild: © Arne Dedert/dpa/Archivbild