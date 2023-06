Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 31-Jähriger am Mittwoch, gegen 19 Uhr, mit seinem Wagen auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff fuhr das Auto bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die äußerst linke Fahrspur.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten herankommenden Fahrzeug, das mit einem 36-jährigen Mann besetzt war. Dieses überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann konnte von der schnell eintreffenden Polizeistreife mithilfe von Unfallzeugen und auch dem Unfallverursacher befreit werden.

Zwei Ersthelferinnen und zwei Fahrer bei Unfall in Bessenbach verletzt

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde hierzu mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Das Auto des 31-Jährigen fing unmittelbar, nachdem der Fahrer aus dem Audi befreit worden war, Feuer. Zwei Ersthelferinnen trugen hierbei leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung davon.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger eingebunden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Autobahn an der Stelle für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort abgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die örtlichen Feuerwehren aus Waldaschaff, Bessenbach, Hösbach und Aschaffenburg im Einsatz.



Zum Unfallzeitpunkt hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen auch ein unbekannter Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen befunden. Die Polizei sucht den Fahrer als möglichen Zeugen zum Geschehensablauf. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.