Eine ungewöhnliche Meldung hat am Wochenende die Polizei in Aschaffenburg erreicht: Ein junger Mann hatte sich einen besonderen Schlafplatz in der Öffentlichkeit ausgesucht - und war dabei auch noch ziemlich freizügig. Als die Beamten ihn zurechtweisen wollten, reagierte der 21-Jährige aber aggressiv.

Am Sonntagmorgen (18. Juni 2023) gegen 8 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein junger Mann im Wittelsbacherring mit heruntergelassener Hose und Unterhose an einem Auto lehne und dort schlafe. Auf die alarmierten Beamten reagierte er vor Ort jedoch uneinsichtig und aggressiv.

Aggressiver Mann in Aschaffenburg: Richter ordnet Ausnüchterung an

Der Aufforderung, seine Hosen wieder anzuziehen, kam er ebenfalls nicht nach, wie das Polizeipräsidium Unterfranken zum Vorfall berichtet. Nachdem er mehrfach versucht hatte, die Polizisten anzugreifen, setzten diese Pfefferspray ein. Anschließend nahmen sie den 21-Jährigen in Gewahrsam. Auf richterliche Anordnung schlief er schließlich bis 15 Uhr seinen Rausch in einer Zelle aus und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: AdobeStock