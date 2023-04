Die Polizei Alzenau hat am Donnerstag (6. April 2023) einen VW sichergestellt, der von einem Mann eigenmächtig und ohne entsprechende Zulassung zu einem Rettungsdienstfahrzeug umgebaut worden ist. Nun suchen die Beamten mögliche Zeugen von "Einsatzfahrten". Das teilt die Polizei Unterfranken am Samstag (8. April) mit.



Am Donnerstagnachmittag stellte die Polizei demnach den VW Passat in der Emmy-Noether-Straße fest. Schnell war klar, dass der in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) mit dem dortigen Unterscheidungszeichen "COE" zugelassene Wagen gar kein richtiges Rettungsdienstfahrzeug ist, sondern von dem Alzenauer Landkreisbewohner einfach umgebaut wurde.

Alzenau: Rettungswagen "Marke Eigenbau" - Polizei sucht Zeugen von "Einsatzfahrten"

Wie die Polizei mitteilt, lägen dem Sachstand nach "weder eine entsprechende Zulassung noch sachverständige Begutachtungen der Umbauten" vor. Das Fahrzeug hat Blaulicht auf dem Dach, trägt die Aufschrift "Rettungsdienst" und ist auch wie ein echtes Einsatzfahrzeug farblich foliert.

Die Polizei Alzenau hat den Passat sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Neben den zulassungsrechtlichen Verstößen werde nun auch ermittelt, ob sich der Fahrer wegen Amtsanmaßung strafbar gemacht hat, heißt es in dem Bericht.

Hierzu werden mögliche Zeugen gesucht, die den Umbau bei einer "Einsatzfahrt" mit eingeschaltetem Blaulicht gesehen haben. Sachdienliche Hinweise zum dem Rettungswagen "Marke Eigenbau" nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

