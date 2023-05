Hösbach/Bessenbach vor 57 Minuten

Autobahn gesperrt

Sattelzug fängt auf der A3 Feuer: Fahrer kann Schlimmeres verhindern - doch der Schaden ist enorm

Am Mittwoch ging der Auflieger eines Sattelzuges mitten auf der A3 in Unterfranken in Flammen auf. Der Fahrer konnte den brennenden Teil seines Gespanns gerade noch abhängen - doch bei dem Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden.