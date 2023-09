Das Naturwissenschaftliche Museum in Aschaffenburg: Ein Ort des Staunens und Lernens

Das Naturwissenschaftliche Museum in Aschaffenburg befindet sich im ehemaligen Stadtpalais der Grafen von Schönborn. In ihm kannst du Ausstellungen rund um heimische sowie exotische Flora und Fauna finden. Außerdem führen die mineralogischen und geologischen Abteilungen in die Topografie und Erdgeschichte des Spessartgebietes ein. Informiere dich hier vor deinem Besuch.

Die Geschichte des Naturwissenschaftlichen Museums in Aschaffenburg

Von außen betrachtet möchte man kaum meinen, dass in dem imposanten Gebäude in Aschaffenburg ein Museum wartet. Der Schönborner Hof, in dem sich das Naturwissenschaftliche Museum heute befindet, wurde zwischen 1673 und 1681 nach den Entwürfen des Mainzer Kapuzinerpaters Mathias von Saarburg errichtet. Das barocke Gebäude diente als Stadtpalais für die Grafen von Schönborn.

Im Jahr 1832 wurde das Anwesen von der Stadt Aschaffenburg gekauft. Ab da diente es zunächst als Gerichts- und Verwaltungsgebäude des Appellationsgerichtes. 1875 bis 1906 wurde es zu schulischen Zwecken genutzt und von 1913 bis 1926 zog die Städtische Sparkasse in den Schönborner Hof ein. Während des Ersten Weltkrieges diente der Schönborner Hof als Lazarett und Milchküche. Von 1929 bis 1951 waren die Stadtpost und die Volksschule dort untergebracht.

Die Barockanlage erlitt schwere Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg und musste danach aufwendig wiederaufgebaut werden. Danach beherbergte sie verschiedene Behörden. Von 1958 bis 1968 wurde das Gebäude erneut zu schulischen Zwecken genutzt, bevor schließlich im Jahre 1970 das Naturwissenschaftliche Museum von Aschaffenburg dort einzog. Seit 1982 befindet sich hier außerdem das Stadt- und Stiftsarchiv von Aschaffenburg.

Die Ausstellungen des Naturwissenschaftlichen Museums Aschaffenburg

Im Naturwissenschaftlichen Museum Aschaffenburg lassen sich allerhand Ausstellungsstücke zu verschiedener Flora und Fauna sowie zu Mineralogie und zu Topografie finden. Die Stücke sind auf drei Sammlungen verteilt:

Naturkunde : Hier kannst du eine umfangreiche Schmetterlingssammlung bestaunen. In zahlreichen Schaukästen sind die unterschiedlichsten Exemplare ausgestellt. Man rechnet weltweit mit etwa 1,5 Millionen Arten von Schmetterlingen, von denen erst circa 150.000 wissenschaftlich bestimmt wurden. In dieser Sammlung kannst du mehr darüber erfahren.

: Hier kannst du eine umfangreiche Schmetterlingssammlung bestaunen. In zahlreichen Schaukästen sind die unterschiedlichsten Exemplare ausgestellt. Man rechnet weltweit mit etwa 1,5 Millionen Arten von Schmetterlingen, von denen erst circa 150.000 wissenschaftlich bestimmt wurden. In dieser Sammlung kannst du mehr darüber erfahren. Regionale Flora und Fauna : Lerne hier über heimische Tiere und Pflanzen. Das Museum besitzt eine wertvolle Sammlung von zum Teil bereits historischen Tierpräparaten. Besonders die ausgestellten Vögel des Spessartgebietes sind einen Blick wert.

: Lerne hier über heimische Tiere und Pflanzen. Das Museum besitzt eine wertvolle Sammlung von zum Teil bereits historischen Tierpräparaten. Besonders die ausgestellten Vögel des Spessartgebietes sind einen Blick wert. Mineralogie: Die wirtschaftliche Bedeutung des Spessarts erstreckte sich stets auch auf die Geologie und den daran geknüpften Bergbau, etwa auf die Silbergewinnung. In dieser Sammlung erfährst du mehr darüber.

Du kannst das Naturwissenschaftliche Museum Aschaffenburg entweder auf eigene Faust erkunden oder an einer Führung teilnehmen. Es werden sowohl offene Führungen zu festgelegten Terminen abgehalten, als auch Führungen zu Wunschterminen, wenn du mit einer größeren Gruppe kommen möchtest. Auf der Website des Museums findest du alle Informationen zur Reservierung der Führungen.

Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und Sonstigem

Das Naturwissenschaftliche Museum liegt im Schönborner Hof in der Wermbachstraße 15 in Aschaffenburg. Es hat immer dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember, 1. Januar und am Faschingsdienstag blebit es geschlossen.

Der Eintritt ist mit nur einem Euro, beziehungsweise mit 50 Cent für Ermäßigte, sehr günstig und ermöglicht es Jedem, etwas über die heimische Flora und Fauna erfahren zu können.

Im Gebäude des Naturwissenschaftlichen Museums hat auch der Naturwissenschaftliche Verein von Aschaffenburg seinen Sitz. Er wurde 1878 gegründet. Der europaweite Schriftentausch mit eigenen Publikationen kommt der Naturwissenschaftlichen Bibliothek im Museum zugute. Sie steht allerdings nur den Vereinsmitgliedern offen.