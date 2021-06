Am Montagabend (14. Juni 2021) ist eine besorgte Frau in das Feuerwehrhaus in Laufach im Kreis Aschaffenburg gekommen. In ihrem Auto hatte sich eine kleine Katze aus einem Korb befreit und ist anschließend auf Erkundungstour im Inneren des Autos gegangen.

Dabei kletterte das Kätzchen durch ein Loch hinter die Verkleidung. Dort rutsche sie zwischen innerem und äußerem Karosserieblech im Bereich des hinteren Kotflügels nach unten und kam von dort aus eigener Kraft nicht mehr nach oben, wie die Feuerwehr der Gemeinde Laufach in einer Pressemitteilung am Dienstag (15. Juni 2021) berichtet.

Happy End für kleine Katze: Einsatzkräfte können sie nach gescheiterter Erkundungstour befreien

Die Einsatzkräfte, die sich gerade wegen einer Übung im Feuerwehrhaus aufhielten, entfernten die Verkleidung und verschafften sich so Zugang zur Katze. Nach etwa 30 Minuten konnte der rot-orange-gestreifte Stubentiger aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Vor Ort bekam die kleine Katze noch etwas Wasser, bevor sie vorsorglich zum Tierarzt gebracht wurde. Nach gut einer Stunde war auch die Verkleidung wieder am Auto angebracht und der Einsatz beendet.