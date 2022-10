In der Nacht auf Samstag (29. Oktober 2022) ist es vor einem Club in der Würzburger Straße in Aschaffenburg zu einer Messerstecherei gekommen. Gegen 23.30 Uhr rückte ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu der Diskothek, in der an dem Abend eine Halloween-Party stattfand, aus.

Ausgelöst wurde der Streit, in dessen Folge es zu der Messerstecherei kam, weil ein Jugendlicher vom Türsteher abgewiesen wurde. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, war der junge Mann polizeilich bekannt. Nachdem ihn der Türsteher nicht in den Club hineingelassen hatte, zückte er ein Messer und fügte dem Türsteher damit "massive Schnittverletzungen an der Hand zu".

Türsteher wird mit Schnittverletzungen in Krankenhaus eingeliefert

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem sprühte in der Menschenmenge eine weitere Person mit Pfefferspray, woraufhin mehrere Besucher vor der Diskothek Augenreizungen erlitten. Sie mussten ambulant versorgt werden.

Bei dem tatverdächtigen Jugendlichen handelt es sich nach Angaben des Polizeisprechers um einen Intensivtäter, bei dem bereits mehrere offene Haftbefehle vorhanden seien. Er wurde durch die Polizei noch vor Ort festgenommen und auf die Dienststelle in Aschaffenburg mitgenommen. Er soll noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Während des Großeinsatzes war die Würzburger Straße in beiden Richtungen komplett gesperrt. Beamte der Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Angabe, dass es bezüglich des Einsatzes einen "Amokalarm" gegeben haben soll, widersprach der Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken.