Telefonbetrüger versuchen Seniorin mit 'Enkelmasche' hohe Geldsumme abzuzocken - Übergabe gerade noch verhindert

Ein weiterer Versuch eine Seniorin abzuzocken missglückte im Landkreis Aschaffenburg. Die Telefonbetrüger wandten die 'Enkelmasche' an, um an eine hohe Geldsumme ran zu kommen. Die Polizei gibt in ihrer Präventionskampagne 'Leg´auf!' Verhaltenstipps.