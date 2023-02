Mit einer Axt in der Hand erbeutete ein Unbekannter bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle Bargeld im dreistelligen Bereich. Dies ließ er sich von den bedrohten Mitarbeitern in eine braune Papiertüte packen und steckte sich zudem noch mehrere Packungen Zigaretten von einem Ladenregal in die Taschen.

Nach dem Vorfall, der sich laut Polizeipräsidium Unterfranken am späten Donnerstagabend (23. Februar 2023) gegen 22 Uhr in einer Tankstelle der Spessartstraße ereignet hat, fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Dieser soll nach dem Raub in südliche Richtung, vermutlich über die Lindenstraße, geflüchtet sein.

Polizei fahndet nach Tankstellenräuber - bisher erfolglos

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

• rund 1,70 Meter groß

• ungefähr 20 Jahre alt

• schlank

• bekleidet mit schwarzem Nike-Jogginganzug, grauem Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen und einer weißen Maske

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.

