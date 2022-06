Eine Pizzeria in der Aschaffenburger Dalbergstraße war in der Nacht von Dienstag (7. Juni) auf Mittwoch (8. Juni) in Vollbrand geraten. Die umliegenden Anwohner wurden vorsorglich von der Polizei evakuiert.

Über die Brandursache kann bislang nur gemutmaßt werden. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Gorodenkoff (Symbolbild)