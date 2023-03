Am Donnerstagmorgen (9. März 2023) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Beim Überholvorgang überschlug sich ein Auto. Dies teilte die Polizei Heilsbronn mit.

Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 26-Jährige die Bundesstraße 466 in Richtung Gunzenhausen. Zwischen Kapsdorf (Landkreis Roth) und Hergersbach (Landkreis

Ansbach) fuhr die Frau mit ihrem Wagen im "Kolonnenverkehr" hinter mindestens sechs Fahrzeugen. Die 26-Jährige setzte zum Überholen an und hatte bereits mehrere Fahrzeuge überholt, als plötzlich ein weiterer Wagen in der Kolonne, der, eines 19-Jährigen, ebenfalls zum Überholen ausscherte.

Unfallverursacher haut einfach ab: Später stellt er sich

Die 26-Jährige versuchte nach links auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und landete im Straßengraben der Bundesstraße. Der 19-jährige Autofahrer fuhr einfach weiter.

Aufgrund des Überschlags war das Fahrzeug der 26-Jährigen derart beschädigt, dass es der Frau nicht gelang, sich selbst aus dem Wagen zu befreien. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr konnte die Verletzte schließlich mit dem Spreizer aus dem Fahrzeug bergen.

Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den Unfall auf und stellten fest, dass sich die beiden überholenden Fahrzeuge nicht berührten. Die Bundesstraße 466 war für rund 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren aus Hergersbach, Wassermungenau und Abenberg sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die Integrierte Leitstelle der Stadt Ansbach hatte einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert. Ein Transport der Verletzten erfolgte jedoch mit dem Rettungswagen.

Die verunfallte Frau erlitt schwere Verletzungen im Hals- und Nackenbereich und wurde für die weitere ärztliche Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Der 19-jährige Unfallverursacher meldete sich zwischenzeitlich bei der Polizei und war bereits bis nach Gunzenhausen gefahren. Beamte der dortigen Dienststelle berichteten, dass der 19-Jährige unter Schock stand.

Vorschaubild: © Lisa Ducret/dpa/Symbolbild