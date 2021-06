Am Dienstagmorgen (29.06.2021) geriet ein 16-jähriger Radfahrer in Windsbach im Landkreis Ansbach in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW, wie die Polizeiinspektion Heilsbronn mitteilte.

Gegen 07.30 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle der Stadt Ansbach der Polizeiinspektion Heilsbronn einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Windsbach mit. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizisten konnte dann folgender Unfallhergang ermittelt werden:

Sturz mit E-Bike: 16-Jähriger rutscht auf Gegenfahrbahn

Ein 16-Jähriger war mit seinem E-Bike auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Einbiegen in die Luitpoldstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und rutschte mitsamt seinem Gefährt vor die Vorderachse eines auf der Gegenfahrbahn fahrenden 7,49 Tonnen-Lkw.

Der 39-jährige Fahrer des Lkw leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Vorderrad des Fahrrades und schob dieses noch einige Meter vor sich her.

Jugendlicher rutscht zwischen Vorderachse und Hinterachse unter den Lkw

Der 16-Jährige wurde nicht wie zunächst vom Lkw-Fahrer angenommen vom Vorderrad des LKW überrollt, sondern rutschte zwischen Vorderachse und Hinterachse unter den Lkw und blieb wie sich später herausstellte weitestgehend nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde der Radfahrer zur weiteren Abklärung dennoch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Das Fahrrad hat nur noch Schrottwert.