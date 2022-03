Auf der B13 im Landkreis Ansbach hat sich am Dienstagmorgen (1. März 2022) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 52-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.

Gegen 5.45 Uhr war der 52-Jährige auf der B13 von Ansbach in Richtung Merkendorf unterwegs, als er etwa 400 Meter vor der Abzweigung nach Weidenbach auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Müll-Lkw zusammen.

Mann gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw

Der 53-jährige Fahrer des Lkw versuchte noch vergeblich, nach rechts in den Graben auszuweichen. Der Unfallverursacher erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Thoraxprellung und eine Fraktur des Brustbeins, sein 24-jähriger Beifahrer klagte über Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilt.

Am Auto des 52-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, der Sachschaden am Müll-Lkw beträgt etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die B13 war während der Unfallaufnahme und Bergung für circa dreieinhalb Stunden teilweise gesperrt. Als Unfallursache vermutet die Polizei Sekundenschlaf.

